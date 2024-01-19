Губернатор Подмосковья обсудил с правоохранительным блоком контроль сферы теплоснабжения

Андрей Воробьев подчеркнул, что координация в работе всех ведомств имеет принципиально важное значение. По его словам, сейчас первоочередное внимание нужно уделить обеспечению качественного теплоснабжения в подмосковных округах и безопасности жителей региона во время крещенских купаний, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Начало года выдалось весьма насыщенным, мы столкнулись с рядом вызовов — это и многочисленные снегопады, и вопросы теплоснабжения. Все это заставило нас уделить особое внимание системе ЖКХ», — подчеркнул губернатор.

Он поблагодарил Главное управление внутренних дел и прокуратуру, с которыми правительство Подмосковья плотно взаимодействует в том числе по мероприятиям, связанным с обеспечением тепла и соблюдением законодательства в этой сфере. Особенно это касается частных котельных, указал Андрей Воробьев. На таких объектах, по его словам, нужен строгий контроль и четкий алгоритм, позволяющий выявлять нерадивых собственников.

«Важно, чтобы эта работа шла в правовом поле, эффективно и результативно. Отмечено, что требуется уделить пристальное внимание каждому объекту, где есть риски непрохождения отопительного сезона с нормативными показателями», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области добавил, что в ближайшие три года в обновление, ремонт и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется привлечь серьезные инвестиции.

Андрей Воробьев также поблагодарил представителей всех правоохранительных органов за дежурство, бдительность и поддержку во время мероприятий, связанных с Крещением.