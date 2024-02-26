Свыше 20 многодетных семей Подмосковья получат жилищные субсидии в этом году

В текущем году жилищные субсидии в Подмосковье получат двадцать четыре многодетные семьи.

На эти цели предусмотрено около 350 миллионов рублей, рассказал спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«В 2023 году субсидию получила двадцать одна семья. <…> Эта мера поддержки направлена на обеспечения достойных жилищных условий для таких семей», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Обращаться за жилищной субсидией нужно в администрацию округа. Такую меру поддержки могут получить в том числе семьи, в которых воспитывается семь и более детей, в которых одновременно родились не менее трех детей, малоимущие и нуждающиеся в жилье многодетные семьи.

Также у таких семей должно быть удостоверение, подтверждающие статус многодетных, кроме того, семья должна проживать на территории Подмосковья не менее пяти лет.

В Мособлдуме напомнили, что в настоящее время в Подмосковье реализуется семнадцать региональных мер поддержки семей и семь — федеральных.

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