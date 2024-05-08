Свыше 20 тысяч подмосковных родителей получили выплаты на новорожденных

В Подмосковье в Год семьи выплату на новорожденного получили более двадцати тысяч жителей региона, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Общая сумма выплат составила свыше четырехсот миллионов рублей. <…> Также родители по-прежнему могут выбрать альтернативу выплате — это готовый набор «Я родился в Подмосковье», — указала Людмила Болатаева.

Выплата или подарочный набор положены на каждого новорожденного в рамках нацпроекта «Демография», напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

На такую поддержку могут рассчитывать родители, чьи дети родились в Подмосковье и зарегистрированы в областном органе ЗАГС.

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