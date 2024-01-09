Свыше 200 точек общепита и торговли работают на территории парков в Подмосковье
Фото: [пресс-служба министерства благоустройства МО]
На территории подмосковных парков работают свыше 200 точек общепита и торговли. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства благоустройства.
Как уточнил глава ведомства Михаил Хайкин, сегодня в парках Подмосковья работает 114 кафе и более 140 нестационарных торговых объектов, где можно приобрести горячую еду, напитки, а также сувениры и памятные подарки.
Кроме того, на территории подмосковных парков размещены шестьдесят восемь очагов, где посетители могут согреться. Очаги представляют собой металлические шары с резными узорами и кострища, в которых горят дрова, отметили в Минблаго Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в настоящее время в Московской области работают свыше 180 катков.