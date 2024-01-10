Свыше 200 тысяч человек посетили катки под открытым небом в Подмосковье с начала зимы

Свыше двухсот тысяч гостей и жителей Подмосковья посетили катки под открытым небом в регионе с начала зимнего сезона, сообщила пресс-служба областного министерства благоустройства.

Как отметил глава ведомства Михаил Хайкин, сейчас в Московской области работают тридцать два катка под открытым небом. Наибольшее число отдыхающих на них зафиксировали в первый день нового года — покататься на коньках пришли почти восемь тысяч человек.

«Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — подчеркнул министр.

В Минблаго Подмосковья напомнили, что с 31 декабря по 3 января подмосковные парки посетили почти 440 тысяч человек, из них около 170 тысяч — 1 января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в Московской области работает более 180 катков.