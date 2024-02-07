Свыше 200 водителей устроились на работу в «Мострансавто» с начала года

С начала этого года в «Мострансавто» трудоустроились свыше двухсот водителей автобусов, в том числе восемь женщин, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания приглашает водителей на работу в различных городах Подмосковья. Для таких сотрудников предусмотрен расширенный социальный пакет, который включает бесплатный проезд на автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитии и компенсацию за аренду жилья.

Также водители автобусов имеют 42-дневный отпуск, получают форменную одежду, премии в рамках акции «Приведи друга» и путевки в детские оздоровительные лагеря. Для иногородних работников предусмотрена материальная помощь.

Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте компании «Мострансавто». Также соискатели могут обратиться в Единый центр подбора персонала по телефонам 8-495-419-17-95 и 8-903-161-92-91.

В министерстве добавили, что в прошлом году компания «Мострансавто» приняла на работу почти 3,3 тысячи новых водителей, в том числе свыше пятидесяти женщин.

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