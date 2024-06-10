Свыше 2,1 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю
Фото: [пресс-служба министерства благоустройства МО]
Свыше 2,1 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Так, с 3 по 9 июня самыми посещаемыми стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк имени Лазутиной в Одинцово и парк «Елочки» в Домодедово.
Как напомнил министр благоустройства Московкой области Михаил Хайкин, сейчас на территории региона функционируют сто девяносто четыре парка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о прошедшей в регионе акции «Лес будущего».