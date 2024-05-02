Свыше 22 тысяч ветеранов ВОВ из Подмосковья уже получили выплаты ко Дню Победы

Свыше двадцати двух тысяч ветеранов, проживающих в Подмосковье, уже получили выплаты ко Дню Победы, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«По решению нашего губернатора Андрея Воробьева, ко дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам региона выплатили от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей», — уточнила она

Как напомнили в министерстве социального развития Московской области, выплату в размере двадцати пяти тысяч рублей получили участники и ветераны ВОВ, а выплату в размере пятнадцати тысяч рублей — труженики тыла, вдовы участников войны, блокадники и несовершеннолетние узники фашизма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана труда из Черноголовки Людмилу Ермолову с 85-летним юбилеем.