Свыше 2,3 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Более 2,3 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за минувшую неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми посещаемыми стали парк «Пехорка» в Балашихе — с 27 мая по 2 июня там побывали 105 тысяч человек. На втором месте — парк имени Л. Н. Толстого в Химках, на третьем — Центральный парк в Пушкино, на четвертом — парк Мира в Мытищах и на пятом — парк имени Л. Лазутиной в Одинцово.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, сейчас на территории региона функционирует 194 парка.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил глава областного Минблаго.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии пляжного сезона в Подмосковье.