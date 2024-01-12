Свыше 23 тысяч жителей Подмосковья переселят из аварийного жилья по новой программе

В Подмосковье продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», в его рамках с января этого года начнется переселение из аварийного фонда, который был признан таковым после 1 января 2017 года.

Как напомнили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области, в рамках нового этапа реализации национального проекта объем расселяемого аварийного фонда в регионе превысит 380 тысяч квадратных метров. В комфортные квартиры переедут свыше двадцати трех тысяч жителей Подмосковья.

Больше всего граждан расселят в трех округах — Богородском, Сергиево-Посадском и Шатуре, уточнили в ведомстве.

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