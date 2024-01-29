Свыше 24 тысяч кубометров снега убрали в парках Подмосковья за неделю

Свыше двадцати четырех тысяч кубометров снега вывезли из подмосковных парков за неделю.

В работах по ликвидации последствий снегопада было задействовано 790 человек и более 150 единиц техники, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

В первую очередь снег убирали на центральных аллеях парков, а затем на второстепенных дорожках, детских и спортивных площадках, отметили в министерстве благоустройства Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что все очищенные территории специалисты обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо для безопасного передвижения людей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность развития парков в Подмосковье.