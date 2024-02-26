Свыше 2,6 млн жителей Подмосковья лично проинформированы о выборах президента России
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Уже свыше 2,6 миллиона жителей Подмосковья лично получили полную информацию о предстоящих президентских выборах, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.
Беседы с людьми провели члены участковых избирательных комиссий. Семьдесят три процента проинформированных избирателей заявили, что планируют принять участие в выборах.
Кроме того, большинство граждан отметили, что собираются лично прийти на избирательный участок.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии подмосковной прокуратуры.