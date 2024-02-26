Свыше 2,6 млн жителей Подмосковья лично проинформированы о выборах президента России

Уже свыше 2,6 миллиона жителей Подмосковья лично получили полную информацию о предстоящих президентских выборах, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Беседы с людьми провели члены участковых избирательных комиссий. Семьдесят три процента проинформированных избирателей заявили, что планируют принять участие в выборах.

Кроме того, большинство граждан отметили, что собираются лично прийти на избирательный участок.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии подмосковной прокуратуры.