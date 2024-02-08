Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии Прокуратуры Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии Прокуратуры Московской области. В его рамках подвели итоги работы ведомства в 2023 году и определили задачи на 2024-й.

«Я хотел бы поблагодарить вас за совместную продуктивную работу. Все подразделения в случае возникновения той или иной ситуации, прежде всего, стараются разбираться во всех нюансах и деталях», - сказал Воробьев.

Он напомнил, что около месяца остается до выборов президента РФ. Важно обеспечить легитимный и прозрачный процесс голосования, подчеркнул глава региона.

Большое значение в совместной работе с Прокуратурой в 2023 году имел вопрос обманутых дольщиков. Прокуроры, участвуя в Межведомственной рабочей группе, добивались справедливых решений по каждому объекту.

Отдельно обсудили совместную работу в части защиты прав участников СВО и их семей. По словам генпрокурора региона Сергея Забатурина, в области обеспечивается выплата матпомощи военнослужащим и реализация социальных гарантий их семьям.

«Мы работаем в тесном взаимодействии с представителями военной прокуратуры, региональных и муниципальных властей, а также с подмосковным филиалом «Фонда защитников Отечества», - отметил он.

Говоря о теме ЖКХ, губернатор подчеркнул, что важно сопровождать реализацию всех мероприятий в рамках концессионных соглашений с «Газпромом». Он сообщил, что в законодательство были внесены новые предложения.

«Смысл заключается в том, что у каждой котельной есть выручка: половина идет на газ, а часть — на инвестиции. Но до сих пор никто не проверял, как реализуются инвестиционные программы, а эти средства часто являются источником заработка, особенно частных котельных. Поэтому мы предлагаем дать полномочия органам власти субъектов РФ централизовать строительный контроль», - пояснил Воробьев.

Контроль необходим и при модернизации электросетей и расселении аварийного жилья. В области в ветхих или аварийных домах живут около 900 тысяч человек.

Большие задачи стоят и в сфере миграционной политики. Прокурорский корпус следит за тем, чтобы на земельных участках под ИЖС не открывали хостелы и гостиницы. Также нужно усовершенствовать систему учета и контроля за трудовыми мигрантами.

Помимо этого, важной задачей остается защита прав добросовестных предпринимателей. В 2023 году удалось добиться практически полного погашения задолженности перед хозяйствующими субъектами по гос- и муниципальным контрактам на 1,5 миллиарда рублей. Также были погашены долги перед работниками на 2 миллиарда рублей.