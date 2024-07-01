Свыше 26 тысяч долгожителей в Подмосковье получили памятные подарки от губернатора к юбилею
Фото: [пресс-служба министерства социального развития МО]
Жители Подмосковья старше восьмидесяти лет к юбилейной дате получают памятные подарки от губернатора региона, напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.
Так, с начала текущего года юбилей отметили свыше двадцати шести тысяч долгожителей в регионе. Им подарили настоящий жостовский поднос, который мастера расписали вручную.
«Свыше ста жителей отметили 100-летний юбилей и в дополнение к подарку им проактивно выплатили пять тысяч рублей», — добавили в ведомстве.
Юбиляры старше девяносто лет в дополнении к подарку получают также шуйский плед и павлопосадский шерстяной платок.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил детей участников спецоперации, которые сейчас отдыхают в лагере «Литвиново».