Свыше 26 тысяч долгожителей в Подмосковье получили памятные подарки от губернатора к юбилею

Жители Подмосковья старше восьмидесяти лет к юбилейной дате получают памятные подарки от губернатора региона, напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Так, с начала текущего года юбилей отметили свыше двадцати шести тысяч долгожителей в регионе. Им подарили настоящий жостовский поднос, который мастера расписали вручную.

«Свыше ста жителей отметили 100-летний юбилей и в дополнение к подарку им проактивно выплатили пять тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Юбиляры старше девяносто лет в дополнении к подарку получают также шуйский плед и павлопосадский шерстяной платок.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев навестил детей участников спецоперации, которые сейчас отдыхают в лагере «Литвиново».