Свыше 30 килограммов гумпомощи собрали школьники и педагоги из Химок для жителей ЛНР

Педагоги и учащиеся школы № 1 в Химках, а также родители учеников собрали свыше тридцати килограммов гуманитарной помощи для жителей ЛДНР и участников СВО.

В состав груза вошли вещи первой необходимости, медикаменты, продукты питания, учебники и канцелярия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Химок регулярно принимают участие в сборе гумпомощи для жителей новых регионов и военнослужащих. Так, с начала спецоперации волонтеры, депутаты, общественники и остальные неравнодушные граждане собрали свыше трехсот тонн гуманитарного груза.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил летчиков вертолетной эскадрильи за успешное выполнение задач в зоне СВО.