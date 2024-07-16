Свыше 30 тысяч «квадратов» покрытия восстановили на детских площадках Подмосковья с весны
Фото: [пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Свыше тридцати тысяч квадратных метров резинового покрытия восстановили на детских игровых площадках Подмосковья с начала весны, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Дефекты на таких площадках могут привести к травмам, а несвоевременный ремонт — к разрушению игровых зон, отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Поэтому важно незамедлительно сообщать об обнаруженных недочетах, чтобы не допустить происшествий» — подчеркнул он.
Сообщать о неисправностях или повреждениях на игровых площадках следует в территориальные отделы министерства. Контакты доступны по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области модернизируют свыше 700 детских игровых площадок.