Губернатор Воробьев: более семисот детских игровых площадок модернизируют в Подмосковье в этом году
Фото: [Антон Чернов]
В 2024 году в Подмосковье обновят 703 детские площадки, их модернизируют или заменят отдельные устаревшие элементы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. <…> Но оборудовать площадку — это полдела. Необходимо еще и тщательно следить, чтобы все ее объекты были в надлежащем состоянии и не могли причинить вред ребенку», — сказал губернатор.
Губернаторская программа по установке детских площадок реализуется в регионе с 2013 года. В этом году рабочие модернизируют 130 из площадок, еще на 573 площадках — проведут замену оборудования. Они будут соответствовать всем требованиям к безопасности и оснащению. Их оборудуют амортизирующим покрытием, игровые элементы будут изготовлены из высококачественных материалов. На каждой территории установят освещение и видеокамеры, подключенные к системе «Безопасный регион». Ознакомиться с адресным перечнем проведения работ можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.