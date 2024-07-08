Губернатор Воробьев: более семисот детских игровых площадок модернизируют в Подмосковье в этом году

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. <…> Но оборудовать площадку — это полдела. Необходимо еще и тщательно следить, чтобы все ее объекты были в надлежащем состоянии и не могли причинить вред ребенку», — сказал губернатор.