Свыше 300 споров предпринимателей урегулировал подмосковный Центр медиации за год

Более трехсот споров бизнесменов урегулировал подмосковный Центр медиации в минувшем году, сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Центр медиации был создан в регионе пять лет назад по инициативе бизнес-омбудсмена Владимира Головнева. За весь период существования центра было рассмотрено свыше 2,7 тысячи споров предпринимателей.

«Центр медиации повышает культуру конструктивного разрешения споров, помогает предпринимателям сохранять партнерские отношения и бизнес, улучшая, тем самым экономику региона», — подчеркнул Головнев.

Руководитель областного Центра медиации Мария Светлова, в свою очередь, добавила, что 90 процентов споров предпринимателей, которые центр рассмотрел за год, были урегулированы в досудебном порядке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области будет реализовано около 280 проектов импортозамещения.