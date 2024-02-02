Андрей Воробьев: в Подмосковье реализуют около 280 проектов импортозамещения

В Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения, это позволит создать свыше двадцати шести тысяч новых рабочих мест, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Общий объем инвестиций в проекты импортозамещения составит около четверти триллиона рублей. В настоящее время в Подмосковье запущено уже семьдесят семь таких проектов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Предприятия Подмосковья вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Это и рабочие места, и технологии, которые очень важны для нашей страны. В 2022 году мы запустили двадцать один проект, в прошлом — пятьдесят шесть, в планах — еще почти двести», — уточнил Андрей Воробьев.

Для того, чтобы держать высокий темп, отметил губернатор, в Подмосковье стараются сопровождать инвесторов в комфортном для них режиме и предлагать им максимально выгодные условия. Работающий в регионе бизнес может рассчитывать на целый комплекс различных мер поддержки — региональных и федеральных.

Среди проектов импортозамещения есть уникальные для региона направления, указал губернатор, например, производство двигателей на Коломенском заводе. Соответствующее соглашение было заключено на ПМЭФ в прошлом году. До 2027 года на техническое перевооружение производства планируют направить около двадцати шести миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта на предприятии создали около 500 новых рабочих мест.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Еще одно подписанное на ПМЭФ соглашение позволило запустить Серпуховский лифтостроительный завод, который долгое время не работал. Сейчас же предприятие наращивает производство и планирует выпускать двенадцать тысяч лифтов в год.

Фото: [ Антон Чернов ]

Ярким примером также является компания по производству прицепной техники «Тонар», которая первой реализовала проект по региональной программе «Земля за 1 рубль». В прошлом году предприятие построило сразу два новых цеха, еще один намерены возвести в текущем году. Общий объем инвестиций составляет свыше 800 миллионов рублей.

Фото: [ Константин Семенец ]

Еще один пример — компания «Интегра-РУС». В 2026 году она планирует запустить в Истре производство оборудования для получения кислорода, который применяют в медицинских учреждениях. Инвестиции в проект превышают семнадцать миллионов рублей. А компания «Новые экологические решения» вложит 800 миллионов рублей в создание комплекса по производству органических удобрений в Богородском округе.