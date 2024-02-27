Свыше 3,2 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Более 3,2 тысячи автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за неделю из-за нарушения правил стоянки и остановки, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве напомнили, что узнать местонахождение эвакуированного транспортного средства можно по телефону 8-800-444-58-34 или на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

Автомобилистов призвали уважать всех участников дорожного движения и соблюдать правила парковки, нельзя оставлять машину в том числе в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, остановках общественного транспорта, в тоннеле, во втором ряду и на трамвайных путях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных внедорожников, которые оснащены дополнительным спецоборудованием.