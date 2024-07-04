Свыше 38 млн поездок в автобусах совершили пассажиры «Мострансавто» в первый месяц лета

В июне пассажиры АО «Мострансавто» совершили в автобусах компании свыше тридцати восьми миллионов поездок.

Самыми популярными в первый месяц лета стали маршруты под номерами 368, 348 и 344, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Более девятнадцати миллионов поездок было оплачено с помощью социальных карт, свыше двенадцати миллионов — банковскими картами, и более шести миллионов — транспортными картами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты Подмосковья выйдут сорок новых автобусов.