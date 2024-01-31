Свыше 40 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю

За неделю катки, расположенные на территории парков Подмосковья, посетили свыше сорока тысяч жителей и гостей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В настоящее время в подмосковных парках функционирует тридцать один каток под открытым небом, напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Глава ведомства отметил, что на многих катках в Московской области есть пункты проката, где можно взять необходимый спортивный инвентарь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в этом зимнем сезоне в регионе открыли свыше 160 лыжных трасс.