Свыше 400 поездок совершили пассажиры «Мострансавто» на дачных маршрутах за неделю

Пассажиры АО «Мострансавто» за неделю работы дачных маршрутов совершили на них свыше 400 поездок, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сезонные маршруты начали работу в этом месяце. Сейчас до СНТ и ДНТ курсируют маршруты под номерами 31, 33 и 34. Всего в текущем году автобусное движение запустят по сорока четырем дачным маршрутам.

В областном Минтрансе уточнили, что дополнительное транспортное сообщение организовано в двадцати трех округах региона. До садовых и дачных товариществ на сезонных маршрутах можно добраться от автовокзалов и железнодорожных станций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области закупят свыше тысячи новых автобусов.