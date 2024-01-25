Свыше 43 млн поездок совершили учащиеся на автобусных маршрутах Подмосковья за год

Подмосковные школьники и студенты за год совершили свыше 43,6 миллиона поездок на автобусных маршрутах региона по картам «Стрелка».

Почти половина поездок была совершена на автобусах «Мострансавто», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего поездок по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности» было зафиксировано в Коломне — более 3,2 миллиона раз.

Самым востребованным в прошлом году у студентов и школьников стал маршрут «Пушкино — Ивантеевка» — по карте «Стрелка учащегося» было совершено свыше 321 тысячи поездок, отметили в ведомстве.

В Минтрансе региона также напомнили, что по обеим картам действуют специальные тарифы, скидка на проезд составляет от 50 до 99 процентов.

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