Губернатор Подмосковья: строительство Мытищинской хорды и реконструкцию Пироговского шоссе завершат до конца года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды, а также реконструкции Пироговского и Афанасовского шоссе, работы планируют завершить до конца года. В ходе выездной проверки он провел штаб, а также проехал по уже готовым участкам Мытищинской хорды и Пироговского шоссе за рулем автомобиля.

«Мытищинская хорда — это концессионная дорога, которую мы откроем в конце года. 16 километров будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублером очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители его очень ждут. Понимаем, насколько важно сдать дорогу в срок, поэтому держим все на контроле», — сказал губернатор.

На дороге будет действовать система оплаты «Свободный поток», что позволит увеличить ее пропускную способность. Полная стоимость проезда от Ярославки до Дмитровки составит около 160 рублей. После того, как автомагистраль запустят, планируется проведение оптимизации схем движения на существующих маршрутах или запуск новых.

«Нам немного препятствовали воздушные линии электропередачи 500 кВ и 220 кВ на Осташковском участке строящейся хорды. Мы надеемся, что наши коллеги из ресурсоснабжающей организации „Россети“ переустроят эти коммуникации в срок, что позволит нам без задержек завершить строительство объекта в 2024 году», — прокомментировал первый заместитель генерального директора строительного дивизиона Группы «ВИС» Игорь Фирсов.

В работах на объекте задействованы более 150 единиц техники и 750 человек, весной планируют увеличить число рабочих до 1,2 тысячи. Директор проекта Группы «ВИС» Александр Максаков уточнил, что проект предполагает создание 11 путепроводов и мостов, которые входят в состав шести транспортных развязок. Восемь объектов уже находятся в высокой степени готовности. Новая дорога позволит улучшить транспортную ситуацию для порядка 850 тысяч жителей Мытищ, Долгопрудного, Королева, Пушкино, а также разгрузит Пироговское и Осташковское шоссе и северный участок МКАД.

«Еще один важный проект — это реконструкция Пироговского шоссе. Всем хорошо известно, что здесь две полосы, машины еле едут. Мы делаем большую реконструкцию на ключевом участке — от Мытищинской хорды до центра города. <…> Всего здесь порядка 2,2 километра, но строители достаточно продолжительное время работают над модернизацией. Это вызвано тем, что в центре города пришлось перекладывать буквально все коммуникации -<…>. Наша задача — открыть ее в ноябре–декабре. <…> Очень надеюсь, что строители нас не подведут», — сказал Воробьев.

Реконструкция Пироговского шоссе уже выполнена на 25%. Руководитель проекта «Строительная компания АРКС-ДОРОГИ МОСТЫ» Артем Борисов отметил, что проект позволит повысить комфорт транспортной обстановки для всех жителей региона. На данном шоссе также возводят новый путепровод через железнодорожные пути, работы должны завершить до конца 2024 года.

Участок Афанасовского шоссе протяженностью 2,27 километра расширят до четырех полос, в некоторых местах — до шести. Там построят три надземных перехода, обустроят пешеходную зону по обеим сторонам дороги, установят шумозащитные экраны и остановочные павильоны для общественного транспорта. Кроме этого, продолжается строительство съезда на примыкании к Дмитровскому шоссе.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.