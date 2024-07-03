Свыше 46 тысяч автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья во втором квартале года

Свыше сорока шести тысяч неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Подмосковья за второй квартал года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число нарушителей правил стоянки и остановки выявили в Красногорске, Мытищах, Химках и Ленинском округе, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали уважать всех участников дорожного движения и не создавать помех для экстренных служб, а также не оставлять машины на остановках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют создать хаб для перевозки грузов по реке.