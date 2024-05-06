Свыше 50 тысяч тонн овощей защищенного грунта собрали в Подмосковье

В Подмосковье собрали уже 50,6 тысячи тонн овощей защищенного грунта. Это на восемь процентов больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, было собрано более тридцати трех тысяч тонн огурцов и свыше пятнадцати тонн — томатов, уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Он добавил, что производственные мощности тепличных комплексов региона наращивают ежегодно для укрепления продовольственной безопасности Подмосковья.

«На территории региона работает порядка пятнадцати зимних и весенних тепличных комплексов, в которых выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат, а также редис», — отметил глава областного Минсельхозпрода.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в текущем году экспорт подмосковной сельхозпродукции должен превысить два миллиарда долларов.