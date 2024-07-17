Свыше 600 вандальных надписей выявили благодаря ИИ во дворах Подмосковья в этом месяце

Общество
пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: [пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

С начала июля благодаря камерам системы «Безопасный регион» во дворах Подмосковья выявили 660 случаев незаконных граффити и рисунков, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Все нарушения были переданы балансодержателям для немедленного устранения с помощью специальных моющих средств или краски подходящего цвета», — подчеркнул Владислав Мурашов.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что за незаконные надписи и рисунки на зданиях можно получить штраф, максимальная сумма которого составляет тридцать тысяч рублей. Такой «стрит-арт» не украшает фасады домов, а только нарушает внешний вид территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в парке Малевича появятся новые арт-объекты.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области