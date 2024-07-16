Губернатор Подмосковья: новые арт-объекты появятся в парке Малевича

Завтра в парке Малевича в Одинцово откроются новые арт-объекты. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Узнать об экспозиции современного искусства в парке поможет специальный аудиогид «Малевич в лесу». Вместе с арт-маршрутом откроем и новые территории: вход со стороны села Ромашково, спортивные и детские площадки. Обязательно посмотрите экспозицию вживую», — написал он.

Помимо этого, по его словам, в Лобне частично завершилась реконструкция Центрального парка, там обновили смотровую площадку, сцену, амфитеатр, детские и спортплощадки, обустроили зону для выгула собак и установили аттракционы по просьбам жителей. Вскоре после благоустройства откроются Дубровицкий лесопарк в Подольске и лесопарк Волкуша в Лыткарино, добавил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».