Свыше 700 вандальных надписей выявили в Подмосковье за неделю

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Свыше 700 вандальных надписей — граффити и незаконных объявлений — выявили в Подмосковье за неделю, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За состоянием фасадов МКД региона инспекторы ведомства следят с помощью камер системы «Безопасный регион» и «умных» автомобилей.

Так, за эту неделю камеры «Безопасного региона» обнаружили свыше 560 соответствующих нарушений, а мобильные комплексы с ИИ — почти 170, рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Специалисты уже приступили к работе по устранению граффити и посторонних объявлений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни является одним из приоритетных направлений.