Свыше 760 детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье в этом году

Общество
пресс-служба министерства социального развития МО

Фото: [пресс-служба министерства социального развития МО]

Дети-сироты из Подмосковья, которым исполнилось восемнадцать лет, могут получить жилищный сертификат на покупку квартиры, напомнили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

В ведомстве добавили, что срок выдачи таких сертификатов продлен до 16 декабря 2024 года. Дети-сироты, которые переехали в Подмосковье из других регионов и которым положено жилье, тоже смогут воспользоваться такой мерой поддержки.

Как отмечала ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, Подмосковье является регионом-лидером по предоставлению квартир сиротам. В этом году жильем планируют обеспечить свыше 760 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как пройдет акция «День добрых дел».

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