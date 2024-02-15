Свыше 80 общественных пространств благоустроят в Подмосковье в этом году

В текущем году в Подмосковье благоустроят более восьмидесяти общественных пространств, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Речь идет о парках, пешеходных зонах и местах активного отдыха граждан, сказал министр в ходе заседания Московской областной думы. Слова Михаила Хайкина приводит ТАСС.

«У нас запланировано восемьдесят пять объектов. Это тридцать семь общественных территорий — пешеходные зоны, площади, набережные и скверы у дома», — указал глава областного Минблаго.

Также в программу благоустройства вошли четырнадцать парков, десять парков в лесу, одиннадцать зон активного отдыха, восемь детских скверов и пять стел.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с временно исполняющей полномочия главы Лобни Анной Кротовой стратегию развития муниципалитета.