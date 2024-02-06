Андрей Воробьев и Анна Кротова обсудили стратегию развития Лобни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с Анной Кротовой стратегию развития Лобни: в январе Кротова была назначена на должность временно исполняющего полномочия главы муниципалитета.

«Знаю, что в первые дни вашей работы вы сразу начали встречаться с жителями. Сейчас ваша задача — собрать сильную команду. Лобня — важный округ. Здесь большие инвестиции в рамках президентских проектов — это и Северный обход, и строительство социальных объектов. Поэтому будем вам во всем оказывать поддержку», - открыл встречу губернатор.

Кротова рассказала, что каждую субботу встречается с семьями бойцов СВО. Также активно ведется работа с предпринимателями — 13 февраля пройдет масштабное мероприятие, которое посетит представитель торгово-промышленной палаты муниципалитета.

К концу года в округе завершится реконструкция Лобненского шоссе, строительство последнего этапа Северного обхода, который будет включать развязку на Рогачевском шоссе, а также строительство подъезда к улице Гагарина. По словам Кротовой, решается вопрос и о капремонте улицы.

Кротова также сообщила, что на станции «Лобня» нужно построить пешеходный вестибюль с лифтами и эскалаторами. Сейчас идет разработка основных проектных решений. Старт работ по переустройству железнодорожной инфраструктуры — пока на рельсах — запланирован на апрель.

Губернатор заявил, что в этом вопросе будет оказана максимальная поддержка. Он отметил, что планируется обсудить с Правительством РФ вопросы строительства подобных объектов — и конкорса в Лобне, и пешеходных переходов еще на девяти станциях.

«Часто людям приходится подниматься пешком по ступеням, а если это коляска с ребенком, тяжелые сумки или груз какой-то, то все это — весьма проблематично. Поэтому будем искать решения», - сказал Воробьев.

В Лобне сейчас строится четыре важных социальных объекта. В августе введут школу на 2,2 тысячи мест и детсад на 330 мест в Катюшках, в сентябре — детсад на 100 мест на улице Борисова, до конца года — поликлинику на 600 мест на Заречной улице, в 2025 году — бассейн на улице Ленина. Готовность школы составляет 43%. С ее открытием будут разгружены третья, пятая и восьмая школы.

«Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, мы договорились, что пятая СОШ полностью переедет в школу в Катюшках и встанет на капитальный ремонт. Ну и, конечно, большое спасибо от лобнинцев за строительство бассейна. В нашем округе его никогда не было. Стройка начинается в июне», - сказала Кротова.

Помимо этого, в Лобне продолжается реконструкция Центрального парка, завершить работы планируется в августе. В 2024-2025 годах планируется реализовать проект благоустройства сквера защитников Москвы. Кроме того, в 2026 году благоустроят сквер в микрорайоне Депо.

Ранее губернатор провел рабочую встречу с главой ЗАТО Восход Еленой Филатовой.