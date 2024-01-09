Свыше 800 тысяч человек посетили парки Подмосковья в праздничную неделю

С 31 декабря по 7 января парки Московской области посетили свыше 840 тысяч человек. Как подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, слова которого приводит пресс-служба ведомства, в регионе уделяют большое внимание праздничной атмосфере в парках в зимний период.

«Посетителей встречают украшенные входные группы, яркая иллюминация, теплые зоны с очагами, фотозоны и музыкальное сопровождение — это позволяет создать у каждого гостя парка праздничное настроение», — указал министр.

В парках региона установили свыше ста украшенных новогодних елок и больше 850 световых фигур. Для посетителей работают тематические фотозоны. Также на территории парков установлено почти семьдесят уличных очагов, чтобы жители и гости Подмосковья могли согреться во время прогулки.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».