Свыше четырех миллионов человек посетили парки Московской области за январь

В январе 2024 года парки культуры и отдыха Подмосковья посетили 4,2 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

«Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года почти на полмиллиона», — уточнила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Наибольшее число посетителей собрал Центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе, в нем побывали 186 тысяч человек. В тройку лидеров вошли парк «Пехорка» в городском округе Балашиха и парк «Фабричный» в Истре — их посетили 162 тысячи и 120 тысяч человек соответственно. Среди самых популярных областных мероприятий, которые прошли на территории парков, оказались «Рождественская ярмарка», «Праздник зимних чудес», «Хороводы, снеговики и сдобы» и «Елки, санки, парки». Они были организованы при поддержке Минкульттуризма региона и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.