Свыше четырехсот компаний Подмосковья получили помощь в Штабе по работе с банками
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За два последних года помощь в подмосковном Штабе по работе с банками получили более 400 компаний региона. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Штабу удалось создать эффективно работающий механизм, который обеспечивает оперативное решение возникающих вопросов при получении предпринимателями льготных кредитов. Обращения поступают через сервис обратной связи. <…> Наиболее популярной темой обращения стали вопросы по программам льготного кредитования для субъектов МСП», — уточнила Зиновьева.
По ее словам, в тройку лидеров также вошли обращения по программе «Промышленная ипотека» и вопросы, связанные с кредитованием отраслевых предприятий. Отметим, что воспользоваться сервисом обратной связи штаба можно на инвестиционном портале региона.
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