Свыше четырехсот здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье в прошлом году

В Подмосковье в прошлом году от ВИЧ-положительных матерей родились 419 здоровых детей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Каждая женщина с ВИЧ-положительным статусом может родить здорового ребенка. Если женщина своевременно встала на учет по беременности, проходит лечение в нашем Центре СПИД и выполняет все рекомендации врачей, то риск передачи ВИЧ от матери к ребенку минимален и составляет менее 1%», — рассказал главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Специалисты рекомендуют пройти обследование на ВИЧ на этапе планирования беременности. Служба акушерства и гинекологии области помогает успешно реализовывать программу перинатальной профилактики. Женщину сопровождают на всех этапах беременности и после родов, за новорожденным также будут наблюдать врачи. Узнать подробности о правилах постановки на учет в областной Центр СПИД и не только можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.