Свыше десяти тысяч знаков направления поворота установят на дорогах Московской области

В Подмосковье на потенциально опасных участках региональных дорог установят более 10 тысяч знаков направления поворота (шевронов), работы проведут в 39 округах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Продолжаем обустройство крутых виражей и поворотов с радиусом поворота не менее 30 метров знаками направления поворота — к осени установим шевроны на 600 участках дорог», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, наибольшее количество знаков установят в Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Одинцове. В общей сложности с 2020 года на дорогах региона уже установили более 35 тысяч знаков направления поворота, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.