Свыше девяти тысяч человек, подвергшихся радиации, получают поддержку в Подмосковье

Общество
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Подмосковье свыше девяти тысяч местных жителей, пострадавших от воздействия радиации, получают различные меры поддержки, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

Подвиг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС даже спустя десятилетия остается примером патриотизма и верности родине, подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Мы никогда не забудем их героизма и самоотверженности. Мы храним память о тех, кого уже нет с нами, и отдаем почести живущим участникам ликвидации катастрофы. В этом году на ежегодную выплату ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в бюджете предусмотрено двадцать семь миллионов рублей», — указал председатель Мособлдумы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковной акции «День добрых дел» будут участвовать свыше миллиона школьников.

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