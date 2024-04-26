Свыше девяти тысяч человек, подвергшихся радиации, получают поддержку в Подмосковье

«Мы никогда не забудем их героизма и самоотверженности. Мы храним память о тех, кого уже нет с нами, и отдаем почести живущим участникам ликвидации катастрофы. В этом году на ежегодную выплату ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в бюджете предусмотрено двадцать семь миллионов рублей», — указал председатель Мособлдумы.