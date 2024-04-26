Свыше девяти тысяч человек, подвергшихся радиации, получают поддержку в Подмосковье
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В Подмосковье свыше девяти тысяч местных жителей, пострадавших от воздействия радиации, получают различные меры поддержки, сообщила пресс-служба Московской областной думы.
Подвиг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС даже спустя десятилетия остается примером патриотизма и верности родине, подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Мы никогда не забудем их героизма и самоотверженности. Мы храним память о тех, кого уже нет с нами, и отдаем почести живущим участникам ликвидации катастрофы. В этом году на ежегодную выплату ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в бюджете предусмотрено двадцать семь миллионов рублей», — указал председатель Мособлдумы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковной акции «День добрых дел» будут участвовать свыше миллиона школьников.