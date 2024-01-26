Свыше девяти тысяч километров дорог очистили от снега за ночь в Подмосковье

В Подмосковье ликвидируют последствия снегопада. В уборке снега ночью задействовали свыше тысячи специалистов и более четырехсот единиц техники, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За время ночного дежурства дорожные службы очистили от снега порядка девяти тысяч километров дорог, обеспечив безопасный проезд транспорта в утренний час-пик, указал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В настоящее время масштабные работы по очистке дорог от снега продолжаются. В приоритетном порядке <…> работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением», — отметил глава областного Минтранса.

Прирост снежного покрова в Подмосковье к утру составил три сантиметра, уточнили в ведомстве. Автомобилистов призвали быть очень внимательными, не совершать резких маневров и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, Если есть такая возможность, подчеркнули в Минтрансе, то от поездок на личном транспорте лучше воздержаться.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области справляются с последствиями снегопада.