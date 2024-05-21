Свыше двадцати тысяч человек приняли участие в акции «Ночь музеев» в Подмосковье

Более 20,5 тысячи человек посетили государственные музеи Подмосковья в рамках ежегодной акции «Ночь музеев», ее темой в Год семьи стала «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что наибольшее число посетителей было зафиксировано в историко-художественном музее «Новый Иерусалим», где организовали «Музейный Art QuiZ», интеллектуальные игры, интерактивную программу «От царства к империи» и не только. Там побывали более 10 тысяч человек. В ведомстве напомнили, что в Подмосковье действуют более 60 музеев регионального и муниципального подчинения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.