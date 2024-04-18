Свыше двух тысяч ям отремонтировали в трех округах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья за неделю устранили свыше двух тысяч ям в трех округах региона, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли в Мытищах, Пушкино и Долгопрудном. Так, в Долгопрудном ямы ликвидированы на улицах Комсомольская и Парковая, на проспекте Пацаева и на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково.

В Пушкино ямы устранили на улице Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича, на Пушкинском шоссе и улице Зеленая Роща, в Мытищах — на Пироговском шоссе, в деревне Лысково и поселке Поведники.

В областном Минтрансе отметили, что работы по ликвидации дефектов покрытия проходят во всех округах региона. Их основную часть планируют завершить до лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность регулярного проведения выездных администраций.