Свыше двух тысяч нарушений, выявленных председателями МКД, устранили в Подмосковье в этом году

Свыше двух тысяч нарушений в содержании территорий, выявленных председателями многоквартирных домов (МКД), устранили в Подмосковье с начала года, сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора содержания территорий Московской области.

Свои замечания председатели МКД направляют сотрудникам управляющих организаций с помощью приложения «Проверки Подмосковья». Самыми активными пользователями сервиса стали коммунальщики из Королева. Там устранено уже 975 дефектов. Так, в порядок приведены дворовые территории на улицах Богомолова, Пионерская и Горького.

В Волоколамске исправлено 690 недочетов в содержании территорий. Например, в нормативное состояние приведены пешеходная зона у железнодорожного вокзала, городской парк и сквер на улице Ленина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, когда завершится благоустройство территории вокруг Южного озера в Черноголовке.