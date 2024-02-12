Свыше миллиона человек побывали в подмосковных парках за неделю

Около 1,2 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Так, с 5 по 11 февраля самыми популярными среди жителей и гостей региона стали Центральный парк в Пушкино, «Пехорка» в Балашихе, парк имени Толстого в Химках, «Фабричный» в Истре и парк Мира в Мытищах.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, парки остаются одной из самых главных точек притяжения. Данные места отдыха на минувшей неделе посетили на 324 тысячи человек больше, чем в аналогичный период 2023 года.

«На территории парков и лесопарков Московской области <…> функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон», — напомнил министр.

В будни посещаемость подмосковных парков составила в среднем 170 тысяч человек в день, в выходные — около 400 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проводимой в Подмосковье работе по благоустройству лесопарковых зон.