Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ в этом году

В этом году более одного миллиона граждан прошли тестирование, которое позволяет выявить наличие ВИЧ-инфекции, оно является бесплатным и проводится анонимно, сообщили в областном Минздраве. Пройти его можно, в том числе, и в поликлиниках Подмосковья.

Такое медицинское обследование занимает не более 15 минут, рассказал главврач регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и другими заболеваниями Александр Пронин. Он подчеркнул, что знание своего ВИЧ-статуса, в том числе, является заботой о близких. Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова добавила, что вовремя выявленное заболевание позволит своевременно назначить лечение.

Подробности о тестировании здесь.

В начале июня сообщалось, что в регионе запустили производство редкого препарата от ВИЧ.