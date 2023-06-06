Производство редкого препарата от ВИЧ запустили в Подмосковье

Фармацевтическая компания, являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», получила регистрационное удостоверение на препарат «Ралтегравир», который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Как сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, патент на оригинальную молекулу ралтегравира истек осенью прошлого года. Это позволило российским фамацевтическим компаниям представить свои разработки.

Глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что сейчас в стране данный препарат, который крайне востребован, выпускают только две компании. Расширение числа производителей позволит сделать эту продукцию более доступной.

«Запуская производство этого препарата, компания «ПСК Фарма» вносит свой весомый вклад в импортозамещение важнейших лекарственных препаратов», — подчеркнула Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал важность развития импортозамещения в Московской области.