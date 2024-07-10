Свыше пяти тысяч подтопленных подвалов просушили в Подмосковье в этом году

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Управляющие компании Подмосковья с начала текущего года привели в порядок после подтоплений более пяти тысяч подвальных помещений в МКД.

Работы прошли под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, передает пресс-служба ведомства.

Там напомнили, что к затоплению подвала могут привести повреждения водопроводных и канализационных труб, некачественная гидроизоляция фундамента, а также неправильное устройство «ливневок».

Как правило, об аварии жильцы узнают только при появлении специфического запаха. В таких случаях необходимо сразу же обратиться в управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе модернизируют свыше 700 детских игровых площадок.