Свыше пяти тысяч семейных пар из Подмосковья в этом году получили выплату к юбилею свадьбы

Более пяти тысяч супружеских пар, проживающих в Подмосковье, в этом году получили выплату к юбилею свадьбы. Общая сумма составила тридцать миллионов рублей.

Как напомнила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба ведомства, в 50-летнюю годовщину совместной жизни супруги получают выплату в размере пяти тысяч рублей, при этом каждые пять лет данная сумма увеличивается.

Для получения первой выплаты на полувековой юбилей свадьбы необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг, уточнили в областном Минсоцразвития. Последующие выплаты начисляются автоматически.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за последние десять лет население Подмосковья увеличилось на 1,6 миллиона человек.