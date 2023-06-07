Губернатор Подмосковья: Московская область – это, прежде всего, люди

В этом году обращение главы Подмосковья к жителям было названо «Мы вместе», ведь Московская область – это прежде всего люди, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Это предприниматели и волонтеры, ученые и воспитатели, наши строители и правоохранители и, конечно, наши военные. Каждый наш глава знает, сколько бойцов он проводил на фронт и сколько семей ждут родных. Мы понимаем свою ответственность и всегда должны быть рядом. Вместе», - написал он в соцсетях.

Он отметил, что перед обращением был проведен масштабный опрос, чтобы выяснить, какие перемены люди заметили в своем городе. Участниками опроса стали 169 тыс.человек.

По результатам опроса стало известно, что изменения жители больше всего заметили в дорогах, благоустройстве и медицине, меньше – в ЖКХ. Будут продолжаться работы по благоустройству и строительству дорог, а также по улучшению общественного транспорта, медицине, образованию.

Московская область занимает 2 место в стране по населению. За последние 10 лет население Подмосковья увеличилось на 1,6 млн человек. Рост должен соответствовать темпу развития региона. Уже есть планы на развитие Московской области.

Губернатор Подмосковья отметил, что ежегодное обращение является важным днем, потому что это формат разговора с жителями и командой. В зрительном зале находилось более тысячи человек, многие смотрели в трансляциях в социальных сетях.