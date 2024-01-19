Свыше пятисот единиц спецтехники устраняют последствия снегопада на федеральных трассах в Московской области

Последствия снегопада на федеральных трассах в Подмосковье устраняют 573 единицы спецтехники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Сейчас движение по всем подведомственным федеральным автодорогам, в том числе, М-2 «Крым», М-4 «Дон» (старое направление), М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 «Россия», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Дмитровское шоссе, А-106 Рублево-Успенское, А-108 «Московское большое кольцо», осуществляется в штатном режиме. Для их обработки было использовано свыше пяти тысяч тонн противогололедных материалов. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию на дорогах. В случае аварии можно позвонить и сообщить о ней по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.